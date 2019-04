Sarunas - piesātinātas ar problēmām

Liela daļa no zvanītājiem - pieaugušie

Visbiežāk zvana bērni vecumā no septiņiem līdz piecpadsmit gadiem, taču mēdz zvanīt arī jaunāki bērni, kā arī vecāki – līdz 21 gada vecumam, kamēr tie vēl tiek uzskatīti par jauniešiem. No 21 gada vecuma pieejams cits krīzes tālrunis pieaugušajiem.

Uzticības tālrunis - krietni vairāk nekā uzklausīšana

"Šajā piemērā, teiksim, ar bērnu tiek runāts par to, kas notiktu, ja viņš neatnāks mājās, ka vecāki par viņu uztrauksies. Parasti saruna nonāk līdz tam, ka bērns piekrīt vismaz uzrakstīt kādam no vecākiem īsziņu, pateikt - "šodien esmu bēdīgs, jo saņēmu sliktu atzīmi".

Ņemot vērā to, ka tālrunis ir viena no Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas struktūrvenībām, tālrunim ir iespēja pieņemt no zvanītāja informāciju un to nodot bērnu tiesību aizsardzības departamentam, pašiem iesaistīties problēmas risināšanā.