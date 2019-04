Māte gadiem meloja savai meitai par viņas vecumu un veselības stāvokli - ēdināja caur barošanas caurulīti, vadāja ratiņkrēslā, regulāri noskuva matus. Sievietei gadiem ilgi izdevās mānīt visus - meitu, mediķus, kuriem ilgstoši neradās aizdomas, arī meitenes tēvu. Ar laiku jauniete atklāja patiesību, kas noveda pie mātes slepkavības. Šis skaudrais Džipsijas Rouzas un viņas mātes Dīdijas stāsts par baisiem meliem, kurš 2015. gadā satricināja pasauli, šogad kļuvis aktuāls pateicoties kompānijas "Hulu" veidotajam seriālam "The Act" ("Izlikšanās"). "Cilvēkam vajadzīga vara pār savu bērnu, viņš to negrib atlaist, un viens no veidiem, kā to izdarīt, ir padarīt šo bērnu par slimu," komentāru par šokējošo stāstu un sāpīgo tematu kopumā sarunā ar portālu "Apollo" aizsāk psihoterapeits, seksologs un pārmaiņu treneris Artūrs Šulcs.