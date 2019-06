Dzīvību zaudējis bērns un gājēju apdraudēšana. Kādas traģēdijas izraisa dzērājšoferi Latvijā?

Kāds 1979. gadā dzimušais vīrietis pie stūres bija sēdies teju trīs promiļu stiprā alkohola reibumā un viņa mašīnā bija trīs bērni. Neapdomīgās, bezatbildīgās un pārgalvīgās rīcības rezultātā negadījuma notikuma vietā gāja bojā viens no bērniem, savukārt vēl trīs, no kuriem divi ir mazgadīgie, turpina ārstēties medicīnas iestādē.

Kāds vīrietis no Lietuvas trīs promiļu reibumā naktī Rīgā brauca pa vienvirziena ielu pretējā virzienā. Pa to pašu ielu tajā brīdim viņam pretī brauca policija. Vīrietis bija salicis rokas kabatās un ignorēja policistu pieprasījumu tās parādīt, līdz ar to piespiedu kārtā tika izvilkts no automašīnas un aizturēts. Par laimi, negadījumā neviens necieta.