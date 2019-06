Vītolai ikra muskuļa plīsuma dēļ Eiropas čempionāts noslēdzies

Latvijas valstsvienība daļēji Rīgā notiekošā Eiropas čempionā pirmajā spēlē ceturtdien ar 60:74 piekāpās Lielbritānijas izlasei, tomēr jau pašā spēles ievadā traumu guva Vītola, kura pēc tam cīņu vairs neturpināja. Pēcāk latviete bija manāma, pārvietojamies vien ar kruķu palīdzību. Jau pēc mača izskanēja informācija, ka Eiropas čempionāts Vītolai varētu būt beidzies, bet pēc padziļinātu pārbaužu veikšanas aģentūrai LETA to apstiprināja arī Baško, kura sacīja, ka spēlētājai ir ikra muskuļa plīsums. Atveseļošanās process Vītolai varētu būt aptuveni sešu nedēļu garumā. Baško gan uzsvēra, ka Vītola turpinās būt ar komandu un atbalstīs to no malas. Vītola ceturtdienas mačā laukumā pavadīja vien nepilnas piecas minūtes, kuru laikā guva divus punktus. Viņas trauma ir liels trieciens komandai, jo pirms turnīra savainojumā iedzīvojās vēl viena Latvijas izlases garā gala spēlētāja Aija Putniņa. Nākamajā A grupas mačā piektdien latvietes plkst.18.30 spēkosies ar Ukrainu, bet noslēdzošā grupu turnīra spēle būs svētdien pret Eiropas čempioni Spāniju. Apakšgrupu uzvarētājas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējas pirmdien savstarpējā spēlē noskaidros vēl divas ceturtdaļfināla dalībnieces. Eiropas 37.meistarsacīkstes sieviešu komandām notiks līdz 7.jūlijam. Rīgā notiks divi no četriem grupu turnīriem, kā arī divas no četrām astotdaļfināla spēlēm. Divi grupu turnīri risināsies Serbijas pilsētās Nišā un Zreņaninā, savukārt ceturtdaļfināli, pusfināli un medaļu cīņas risināsies Serbijas galvaspilsētā Belgradā. Eiropas čempionāta pirmo sešu vietu ieguvējas nodrošinās ceļazīmi uz 2020.gada Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru.