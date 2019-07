Trīs Zodiaka zīmes, kurām ir nosliece uz krāpniecību

Dvīņi

Šīs Zodiaka zīmes pārstāvji ir vai radīti, lai kļūtu par krāpniekiem - Dvīņus nekad nenomoka sirdsapziņas pārmetumi un viņi vienmēr spēj atrast kādu attaisnojumu savām ne pārāk morāli pareizajām rīcībām. Dvīņiem īpašas problēmas nesagādā arī melu stāstīšana, turklāt tie spēj to darīt pat nenosarkstot.

Skorpions

Zem Skorpiona zvaigznāja dzimušajiem ir īpašs talants uz nelikumībām un krāpšanu - tie jau no bērnu dienām prot samelot tā, ka neviens nav spējīgs atklāt, ka tie bijuši vainīgie. Šī spēja visus "aptīt ap pirkstu" no sākuma var Skorpionus pārsteigt, taču tie ātri vien saprot, ka to var izmantot savā labā.