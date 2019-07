Kāpēc suns reizēm izvēlas sēdēt tieši uz saimnieka?

Daži suņi sēdēs "jūsu vietā" uz dīvāna vai pat vārtīsies pa visu dīvānu, lai izplatītu savu smaku un parādītu, ka jūs piederat viņiem. Ja viņiem šķitīs, ka ar to nepietiek, viņi sēdēs uz jums. Lielākā daļa suņu saimnieku no sākuma nepievērš šādai uzvedībai nekādu uzmanību, taču ir svarīgi pamanīt, ja šāda uzvedība notiek regulāri. Ja jūsu suns tā dara pēc cita suņa ciemošanās vai arī pēc pastaigas ārā, suņa saimniekam ir jāveltī savam mīlulim nedaudz vairāk uzmanības. Lielāka uzmanība palīdzēs sunim sajusties pārliecinātam par to, ka viņš jums pilnībā pieder, un mazinās vēlmi iezīmēt māju.