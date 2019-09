Kā rodas krusa?

Krusa ir nokrišņu veids, kas sastāv no lodveida vai arī neregulāras formas ledus gabaliņiem. Krusa parasti sastopama gada siltajos mēnešos, un tā izkrīt no gubu lietus mākoņiem. Bieži krusa ir sastopama reizē ar spēcīgu pērkona negaisu un lietusgāzēm.

Krusas graudi pārsvarā ir no dažiem milimetriem līdz pat dažiem centimetriem diametrā. Atsevišķos gadījumos ir novēroti arī krusas graudi, kuru diametrs ir līdz 15 un pat vairāk centimetriem. Pasaulē lielākais krusas grauds ir fiksēts 2010. gada 23. jūlijā ASV, Dienvidu Dakotas štatā, un tā izmērs bija 20 cm diametrā un svars 0,88 kg, vēsta portāls "NeoGeo".

Krusu ir iespējams prognozēt ar meteoroloģisko radaru palīdzību un ir izgudrotas metodes, ar kuru palīdzību var novērst vai samazināt krusas postījumus. To dara krusas mākonī iešaujot raķetes vai lādiņus, kas pildīti ar speciālu reaģentu – joda svinu vai joda sudrabu. Šis reaģents mākonī rada milzīgu daudzumu pilieniņu, kas kalpo par mākslīgiem ūdens kristalizācijas centriem. Ap šiem centriem kristalizējas ūdens, veidojot lielāku skaitu krusas graudu nekā tas veidotos dabiskā procesā. Tāpēc krusas graudi ir mazāka izmēra un tie nerada tik nopietnus postījumus vai arī krusa izkūst, krītot cauri siltajām gaisa masām.

No kurienes rodas virpuļviesuļi?

Šo neparasto un biedējošo parādību dažādās pasaules vietās to sauc citādāk: par "tornado", "trombu" vai "taifūnu". Tikai ASV vien katru gadu mēdz būt 600-800 virpuļvētru gadījumi, taču tie veidojas arī Eiropā , Dienvidaustrumu Āzijā un Āfrikā.

Virpuļvētras izpēte ir ļoti sarežģīta, jo tā veidojas negaidīti, aptver nelielu teritoriju un ātri pazūd. Meteorologiem ir izdevies noskaidrot, ka sauszemes virpuļvētras mākoņa lielumi salīdzinoši ir nelieli: no pieciem līdz desmit kilometriem diametrā, retāk - līdz 15 kilometriem diametrā un līdz četriem vai pieciem kilometriem augstumā, nereti tie sasniedz par 10 - 15 kilometru augstumu. Ļoti liela izmēra virpuļvētrām mākoņa diametrs ir 30 - 40 km, bet garums līdz 50 km.

Virpuļvētra veidojas no negaisa mākoņa. Visbiežāk tā veidojas sekojošā veidā: no negaisa mākoņa virzienā uz zemi nostiepjas gigantisks melns "snuķis", kurš piltuvjveidīgi izplešas pie mākoņa un sašaurinās virzienā uz leju. Ja "snuķis" sasniedz zemes virsmu, tad šeit tas atkal izplešas, veidojot virpuli ar smiltīm, putekļiem vai augsni (ja virpuļvētra ir virs sauszemes), vai ar ūdeni (ja virpuļvētra ir virs ūdens).

Virpuļvētru veidošanās iemesli joprojām līdz galam nav izpētīti, taču faktori, kāpēc tie rodas, ir labi zināmi. Tāpat kā daudzas dabas parādības, virpuļvētras iziet cauri trim attīstības stadijām. Sākuma stadijā no negaisa mākoņa parādās piltuve, kas "karājas" virs zemes. Tālāk, pateicoties uzkrātajai enerģijai, tā aug lielumā un iegūst savu klasisko virpuļvētras veidu. Katra stadija eksistē vairākas minūtes. Ļoti reti ir gadījumi, kad virpuļvētra eksistē vairākas stundas.

Ir oficiālas liecības par to, ka visstiprākais tornado Latviju piemeklēja 1986. gada 7. jūlijā. Ap plkst. 14 pār Ogres krastos netālu no Ērgļiem nolaidusies tveicīga dūmaka, kas vēstījusi par negaisa tuvošanos. Kokos iekrācies vējš, tie lūzuši vai tikuši izrauti ar visām saknēm. Nedaudz vēlāk no negaisa mākoņiem lejup sāka liekties tumšs virpuļstabs, kas gaudodams aizvirpuļoja ziemeļaustrumu virzienā līdz Rankai Gulbenes rajonā, divās stundās veikdams apmēram 50 km.