Viņš atklāj, ka blēža prasības arvien augušas - pēc neilga laika viņš prasījis jau 5000 eiro. Upures dēlam gan nav izdevies no mātes saņemt godīgu atbildi uz jautājumu, cik tieši naudas viņa pārskaitījusi blēdim. Minimums - 6000 eiro, taču Andrejs uzskata, ka mamma, iespējams, nav pastāstījusi par visiem maksājumiem.

Stāsti ir dažādi - līdz pat tādiem, ka militārpersona jau nosūtījusi savas mantas no misijas valsts uz Igauniju, taču tās aizturētas speciālā pārbaudē muitas zonā un īpašniekam jāmaksā, lai tās nosūtītu tālāk. Tad nu viņš vēršas pie savas sievietes Igaunijā...

Policijā atzīst, ka iestādes sistēmā netiek iekļauti ārvalstu afēristi, jo policisti nevar būt pārliecināti, vai cilvēka, kurš sacījis, ka ir David Lorenz, dati tikuši izmantoti saziņā ar citām sievietēm. Izslēgt šādu iespēju nevarot. Visticamāk, viņš sazinājies arī ar citām sievietēm no Igaunijas, tomēr viņu gadījumā, visticamāk, viņš nav ticis tik tālu, ka kāda būtu gatava pārskaitīt viņam naudu. Līdz ar to arī informācija par iespējamiem personas datiem nav nonākusi policijā.

Kā palīdzēt lasītājam?

Deivids sarosās. Olga saņem viņa foto un precizējošus jautājumus - par to, kāds uzņēmums ir Olgas pārziņā.

Deivids - NATO militārais inženieris, glābējs no Irākas.

Sarakstei turpinoties, Deivids stāsta Olgai, ka ir glābējs Irākā. Olga stāsta, ka pametusi iepazīšanās servisu, kur abi it kā iepazinušies, bet Deivids pauž prieku, ka "beidzot abi ir atkalapvienojušies". Abi apmainās banālām frāzēm par to, cik abi ir laimīgi, ka atkal satikušies un abiem beidzot ir "iespēja būt kopā".

Vienas dienas laikā Olga "ieguva" mīļoto un padēlu...

No sarakstes kļūst skaidrs, ka Deniss mācās internātskolā ASV, bet viņa māte - Deivida bijusī sieva - mirusi no vēža. Nabaga bērns - viņš tur ir pilnīgi viens...

Psiholoģe Svetlana Nefedkina portālam norāda, ka, ja atmet ironiju un skata šo situāciju no psiholoģijas viedokļa, blēdis cenšas savu upuri apvārdot, liekot lietā divus trumpjus - mīlestību un līdzcietību.

"Laulību afēristi sociālajos tīklos un iepazīšanās servisos izmanto divas stratēģijas - apbur ar it kā nedalītu uzmanību, apber ar komplimentiem, cerībām par laimi un laulības gredzenu pirkstā vai cenšas izraisīt līdzjūtību, stāstot, ka ir atraitņi, ļoti vientuļi, nelaimīgi vai nopietni slimi.

"Tikšanās, ko sola afērists, lielākoties, tiek atlikta dažādu iemeslu dēļ. Ir sievietes, kuras tic tam, ko viņām raksta, neskatoties uz to, ka ne reizi nav šo cilvēku satikušas un nav bijusi iespēja novērtēt reālo situāciju. Nereti gadās, ka sievietes nemaz nevēlas reāli skatīties uz lietām, jo ir nogurušas no vientulības, vēlas mīlestību, ģimeni, tāpēc jebkurš cerības stars viņām ir laime. Diemžēl lielākoties šīs sievietes māna pašas sevi. Kā cilvēki veido veselīgas attiecības - soli pa solim. Arī uzticēšanās veidojas pakāpeniski, kad vīrietis savus vārdus un tajos dotās cerības nostiprina ar darbiem. Taču tādos gadījumos kā šie - tie ir tikai vārdi," teic speciāliste.

Turpmākajās dienās Olgas sarakste ar Deividu turpinās un ir aktīva. Īpaši aizkustinošs blēdis ir rītos - krāpnieks nerimstas klāstīt, cik laimīgs viņš ir par to, ka Olga atkal ir viņa dzīvē, naktīs to vien darot kā domājot par viņu un gaidot, kad abi beidzot būšot kopā.

Olga savā publikācijā ar ironiju stāsta: "Mana glābēja" varonība nav aprakstāma! Iedomājieties, cik ļoti mani ir jāmīl, lai, slēpjoties no teroristiem, riskētu ar dzīvību un sūtītu man īsziņas!"

Vēlāk kļūst zināms, ka apmēram tajā pašā laikā Ludmilai un Deividam noticis videozvans. Krāpnieks tāpat Ludmilai nosūtījis savu fotogrāfiju. Lūk, arī tā - šeit iespējams salīdzināt NATO militārpersonu un glābēju no Irākas.

Lai arī eksperti norāda, ka laulību afēristi reti piekrīt videozvaniem, šajā gadījumā tas ir "papildus āķis", lai vēl ciešāk piesaistītu upuri. Policijas pārstāvji norāda, ka praksē visbiežāk redzēti gadījumi, kad afēristi nepiekrīt videozvanam, jo tas neesot iespējams. Vienā gadījumā gan ekrānā esot parādījies cilvēks no fotogrāfijas, taču viņam dīvainā kārtā izdevies no karadarbības zonas nokļūt interneta kafejnīcā. Bijuši arī tādi gadījumi, kuros detaļas ļāvušas pārliecināties par to, ka cilvēks otrpus ekrānam nav tas, par ko uzdodas.