Riga" futbolisti aizvadīs atbildes maču UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā

Abu komandu divcīņa "Skonto" stadionā sāksies plkst.19.30, bet tā tiešraidē būs vērojama "Sportacentrs.com TV". Pirms nedēļas Īrijā pirmajā mačā abu komandu cīņa noslēdzās 0:0. Uzvarētāji divu maču summā iekļūs otrajā kārtā un tiksies ar Albānijas klubu Tirānas "Partizani" vai Agdamas "Qarabag" no Azerbaidžānas. Pirmajā šo vienību duelī komandas vārtus neguva. Savukārt UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas zaudētāja starptautisko sezonu turpinās UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā. Laikā starp pirmo un otro spēli "Riga" paziņoja par Grieķijas izlases aizsarga Georgija Valerjanosa nolīgšanu. Kvalifikācijas pirmās kārtas izloze "Riga" komandai uzskatāma par veiksmīgu, jo tā teorētiski varēja pretī saņemt arī tādas vienības kā Barisavas BATE no Baltkrievijas vai pazīstamo Norvēģijas klubu Tronheimas "Rosenborg". "Dundalk" komanda par Īrijas čempioni kopumā kļuvusi 13 reizes, bet pēdējos piecos gados tas izdevies četras reizes. Tāpat vienība sešas reizes ieguvusi valsts kausu. Vietējā čempionātā tā šobrīd ar 56 punktiem 24 mačos ir pirmajā vietā - tuvākie sekotāji atpaliek par astoņiem punktiem. Komandai visu turnīru ietvaros pašlaik ir jau 16 nezaudētu spēļu sērija. Iepriekšējo neveiksmi tā piedzīvoja pirms trim mēnešiem. Dandolkas klubs dibināts 1903.gadā, bet 2017.gadā tas bija soļa attālumā no UEFA Čempionu līgas grupu turnīra sasniegšanas, jo tikai kvalifikācijas "play-off" kārtā zaudēja slavenajam Polijas klubam Varšavas "Legia". Pēc tam gan komandai bija iespēja sacensties UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā, kas gan netika pārvarēts, bet vienā no mačiem tika uzvarēta Izraēlas vienība Telavivas "Maccabi" un nospēlēts neizšķirti ar pazīstamo Nīderlandes klubu Alkmāras AZ. Savukārt pagājušajā gadā īri sasniedza otro atlases kārtu UEFA Eiropas līgā. Pērn "Riga", debitējot Eirokausos, piedalījās UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā, kur pirmajā kārtā spraigā divcīņā vien "pendelēs" piekāpās pazīstamajam Bulgārijas klubam Sofijas CSKA. "Riga" futbolisti pērn pirmo reizi izcīnīja uzvaru gan Latvijas virslīgā, gan kausa izcīņā, bet šobrīd "Optibet" Latvijas virslīgas tabulā komanda ar 19 punktiem 38 spēlēs ir vadībā, tuvākos sekotājus RFS apsteidzot par četriem punktiem. Lai iekļūtu UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā, komandām jāpārvar kopumā četras kvalifikācijas kārtas.