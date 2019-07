Nākamgad Saeimas izdevumiem plāno prasīt par 2,6 miljoniem vairāk nekā šogad

Nākamajam gadam Saeimas darbības nodrošināšanai paredzēti aptuveni 25,93 miljoni eiro, kurus segt paredzēts ar dotāciju no valsts budžeta, kas paredzēta apmēram 25,15 miljoni eiro, un pašas Saeimas ieņēmumiem, kas paredzēti aptuveni 280 000 eiro.

Šogad Saeimas darbības nodrošināšanai piešķirti 23 miljoni eiro, no kuriem dotācija no valsts budžeta ir 22,56 miljoni un pašas Saeimas ieņēmumi ir paredzēti ap 450 000 eiro. Līdz ar to valsts budžeta dotācija nākamgad paredzēta par aptuveni 11,5% jeb 2,6 miljoniem eiro lielāka nekā šogad.