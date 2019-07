Vilks uz lieveņa, lāči pagalmā un bebri izklaidēs ar mājdzīvniekiem. Baltijas valstīs mežs ienāk pilsētā

Igaunijā lāču ir krietni vairāk nekā Latvijā, tādēļ tos arī sastapt var daudz biežāk. Pavasarī kādu sievieti nobiedējis lāču pāris , kas atradies vien pārsimt metru attālumā no viņas mājas. Igaunijā lāči arī vairākkārt redzēti uz ceļiem netālu no apdzīvotām vietām.

Līdz ar to ir tikai saprotams, ka šad un tad bebriem sanācis iedraudzēties ar dzīvniekiem, ar kuriem parasti to ceļu nekrustotos. Pirms vairākiem gadiem par sensāciju kļuva ziņa par diviem kaķiem, kas dīķa vidū ar bebru dalīja peldošu dēli. Savukārt pagājušajā rudenī glābēji saņēma amizantu izsaukumu - kāds bebrs Olainē bija iemitinājies suņu būdā, un atteicās to pamest.