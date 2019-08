"Šis patiešām ir savādi." Vīrieti Indijā sakož čūska, viņš atbild ar to pašu

Radžs Kumars atpūties mājās un malkojis alkoholisku dzērienu, kad pie viņa pielīdusi čūska un iekodusi vīrietim. Daudz nedomājot, viņš paķēra rāpuli un to nokoda.

"Mans dēls bija piedzēries. Viņš sakoda čūsku un sakošļāja to mazos gabaliņos," stāstīja vīrieša tēvs.

"Šis patiešām ir savādi," sacīja vīrieša ārsts. "Es esmu redzējis čūsku sakostu cilvēkus, bet vēl nekad kādu, kurš to būtu sakodis pretī un tad somā atvedis līdzi."

Šis nav pirmais gadījums, kad cilvēks uz čūskas kodumu atbild ar to pašu. Jūnijā kāds cits vīrietis Indijā nomira no čūskas koduma, bet pirms nāves viņš paspēja rāpuli nogalināt, no sakožot.