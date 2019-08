"Es nespētu aprakstīt labāku tēvu." Tuvinieki aizstāv vīrieti, kura gadu vecie dvīņi mašīnā nomira no pārkaršanas

26. jūlija pēcpusdienā Rodrigess mirušos mazuļus atrada iesprādzētus savā automašīnā. Viņš esot izskrējis no automašīnas un sācis kliegt. "Es aizmirsu! Es nogalināju savus bērnus!" vīrietis esot teicis policijai.

"The New York Times" vēsta, ka Rodrigess nav sniedzis publiskus komentārus par notikušo. Taču viņa tuvs draugs Alfredo Angveira medijiem atklājis, ka vīrietis esot bijis pārliecināts, ka pirms došanās uz darbu aizvedis dvīņus uz bērnudārzu. "Viņš to nevar izskaidrot. Viņš domāja, ka aizvedis bērnus," norāda draugs.