Sākas "Rammstein" koncerta dēļ ieviestie satiksmes ierobežojumi

No šodienas plkst. 8 līdz 7. augusta plkst. 8 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Lucavsalas ielā un Laivu ielā, Lucavsalā.

Vienlaikus no šodienas plkst. 20 līdz 7. augusta plkst. 1 būs aizliegts apstāties un stāvēt Mūkusalas ielas rotācijas aplī, Merķeļa ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Inženieru ielai un Pulkveža Brieža ielas 60 metru garā posmā no trolejbusu galapunkta virzienā uz Hanzas ielu.