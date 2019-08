Bauskā vīrietis zaudējis dzīvību, ballītē nokrītot no balkona

Kāda ballīte Bauskā beigusies traģiski - no ārzemēm atgriezies 40 gadus vecs vīrietis nokritis no balkona. Kaut gan mediķi uz vietas cīnījās par viņa dzīvību, no gūtajām traumām vīrietis miris, vēsta LNT raidījums "Degpunktā".