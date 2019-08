Zināms Krievijas modes ikonas nāves cēlonis

Traģēdija notika kādā no Itālijas kūrortpilsētām, kur Verbere atpūtās kopā ar radiniekiem. Vēl ceturtajā augustā modes ikona sociālajos tīklos ievietoja bildes no saulainās atpūtas, taču pēkšņi viņa nogādāta kādā no vietējām slimnīcām.