"Valmiera Glass"/ViA izcīna uzvaru un virslīgas tabulā pakāpjas uz ceturto vietu

Brīdi vēlāk valmierieši pēc izpildīta brīvsitiena bija tuvu vēl vienam vārtu guvumam, tomēr bumba noripoja pa vārtu līniju, to neitralizējot aizsargam. Savukārt nekļūdīgs spēles 42.minūtē no aptuveni 20 metru atzīmes bija Kozlovs, panākot neizšķirtu 1:1 un ar šādu rezultātu arī noslēdzās pirmais puslaiks. Otrajā puslaikā pēc 12 nospēlētām minūtēm Maksims Votinovs saņēma bumbu jau aiz Valmieras komandas aizsarga, izskrienot vienatnē pret vārtsargu, tomēr sitiens kreisajā vārtu stūrī tika atvairīts. Četras minūtes vēlāk ar bīstamu uzbrukumu atbildēja Krišs Kārkliņš, kurš tika pie bumbas soda laukumā un no tuvas distances ar purngalu mēģināja to ieraidīt vārtos, tomēr nesekmīgi.