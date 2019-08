Pagājis vairāk nekā pusgadsimts kopš Igaunijas lidmašīnas brīnumainās nosēšanās Ņevas upē

Viens no spilgtākajiem padomju aviācijas gadījumiem notika 1963. gada 21. augustā, kad lidmašīna "Aeroflot" lidoja no Tallinas uz Maskavu. Tajā dienā uz jaunās lidmašīnas reisa "Tu-124" klāja kāpa 52 cilvēki - 45 pasažieri un septiņi apkalpes locekļi, kas visi bija no Maskavas.