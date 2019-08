Latvijas U-16 basketbolistes Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā zaudē Krievijai

Spēles otrajā nogrieznī latvietes spēlēja krietni disciplinētāk nekā pretinieces, taču atkal pievīla precizitāte un cīņa zem groziem. Latvijas jaunās basketbolistes pirmajās 20 minūtēs grozā ieraidīja tikai vienu no 14 divpunktu metieniem, puslaika pārtraukumā dodoties ar 16 punktu deficītu (24:40).

Trešajā ceturtdaļā latvietes uzlaboja savu precizitāti no soda laukuma un pakāpeniski atspēlējās līdz desmitminūtes beigās pietuvojās līdz mīnus sešiem punktiem (47:53). Atspēlēšanās turpinājās arī nākamajā ceturksnī, kura ievadā Elizabete Bulāne ar tālmetienu vēl vairāk pietuvināja Latviju pretiniecēm - 50:53. Pēc nospēlētām trim minūtēm vēl vienu "trejaci" grozā ieraidīja Jasa, kura panāca neizšķirtu 55:55.

Ceturtdaļas vidū krievietes atgriezās vadībā, taču Jasa vēlreiz izlīdzināja rezultātu - 57:57. Ceturkšņa turpmākajās minūtēs Latvijas meitenēm bija vairākas iespējas atgriezties vadībā, taču tās netika izmantotas. Divarpus minūtes pirms pamatlaika beigām Jasa Krievijas pārsvaru samazināja līdz vienam punktam (59:60), nākamās pusotras minūtes laikā divreiz to pašu paveicot Vīksnei (61:62 un 63:64).

Pamatlaika pēdējā pusminūtē turpinājās izmisīga cīņa par bumbu un, kad līdz finālsvilpei bija palikušas nieka 14 sekundes, Latvija pie rezultāta 63:64 savā laukuma pusē varēja ievadīt uzbrukumu. Tiesa, bumba tika zaudēta un nācās pārkāpt noteikumus, kā rezultātā Krievija ieguva divu punktu pārsvaru - 65:63. Savā pēdējā uzbrukumā latvietes centās uzbrukt no tālienes, taču bumba atsitās pret groza stīpas pamatni un liedza pašmāju U-16 basketbolistēm iekļūt pusfinālā.

Matīsa Rožlapas trenētā Latvijas U-16 meiteņu izlase čempionātu iesāka ar graujošu 76:40 uzvaru pār Zviedriju, otrajā mačā ar 60:67 tika atzīts Beļģijas pārākums, bet trešajā spēlē latvietes ar 52:90 piekāpās vienaudzēm no Spānijas, finišējot trešajā vietā C grupā. Astotdaļfinālā Latvijas U-16 valstsvienība atspēlējās no 11 punktu deficīta un ar 60:55 pārspēja Grieķiju.