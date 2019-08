Par LDz valdes priekšsēdētāju uz laiku iecelts Māris Kleinbergs

Savukārt Lubāns līdz šim ir bijis Latvijas starptautisko autopārvadātāju asociācijas "Latvijas auto" valdes priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs, ir vadījis Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora biroju, no 2014. līdz 2017. gadam bijis AS "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētājs, bet no 2012. līdz 2014. gadam vadīja Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentu.