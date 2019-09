Jaunajā mācību gadā skolas solos sēdīsies vairāk nekā 200 000 skolēnu

Lai arī precīzs skolēnu skaits būs zināms tikai septembra otrajā pusē, kad IZM saņems un apkopos pašvaldību sniegto informāciju, IZM skaidroja, ka skolēnu skaits šogad būtiski neatšķiras no pagājušā gada rādītāja. Pirmo reizi skolas durvis šogad vērs aptuveni 20 000 pirmklasnieku. Arī 1. klases skolēnu skaits saskaņā ar provizoriskajiem datiem saglabājies pērnā gada līmenī.

Mācību programmā katram izglītības posmam atbilst aptuvens bērna vecums, proti, pirmais posms atbilst vecumam no 1,5 līdz trīs gadiem, otrais posms - no trīs līdz pieciem gadiem, bet trešais posms - no pieciem līdz sešiem gadiem. Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir "zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kurš dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā".