Jāņa Timmas sieva pēc laulības izjukšanas publisko īpaši pikantus kadrus

Līdz šim publiskajā telpā aktīvi tika spriests par pāra attiecību krīzi. Timmam tika piedēvēts romāns ar dziedātāju, grupas "VIA Gra" bijušo dalībnieci Annu Sedokovu. Šīs runas ilgu laiku neviena iesaistītā puse nebija komentējusi.

Lai gan Timma apstiprināja , ka ir "pašķīries no dēla mātes un viņam šobrīd svarīgākais no dēla mātes", Sana uz šādu paziņojumu izlēma reaģēt citādāk, publiskojot pikantus kadrus un trāpīgas piezīmes.

"Dažas sievietes baidās no uguns, citas vienkārši kļūst par to..." pie viena no foto rakstīja Sana.