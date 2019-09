Jūrmalniekiem nelāgi beidzas Meinarda salas apmeklējums - kāds "apstrādājis" tūristu auto

Kamēr Svens ar ģimeni apskatīja Meinarda salu un atjaunoto baznīcu, tikmēr kāds ļaundaris darbojies ap viņu automašīnu. Kad pēc pusstundas ģimene atgriezās autostāvvietā, secinājuši, ka visām četrām auto riepām izlaists gaiss. Ventiļi izskrūvēti, un to vairs nav, vēsta raidījums.

Autostāvvietā nav norādītas auto novietošanas vietas vai zīmes, kas neatļautu novietot auto vietā, kur ģimene to novietojusi. Vēlāk izrādījies, tas ir netālu no laivu izcelšanas vietas no ūdenstilpes.