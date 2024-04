Kā bijušais Krievijas karavīrs kopā ar sievu organizēja sabotāžas operācijas Eiropā

Nikolajs trīs gadus karoja Afganistānā. 1989. gadā viņš tika izslēgts no Padomju Savienības Komunistiskās partijas par "atkārtotu benzīna un akumulatoru zādzību no armijas" un pēc tam atvaļināts no dienesta. Neilgi pēc tam atgriezās valstī un lūdza politisko patvērumu, uzrādot savu izslēgšanu no partijas. 1991. gada augustā viņam tika piešķirts politiskais patvērums, un dažus mēnešus vēlāk tādu pašu statusu saņēma arī viņa sieva Jeļena un abi viņu mazie bērni. 1999. gadā pēc vairākiem atteikumiem Nikolajs saņēma Čehijas pilsonību, bet Jeļena 2004. gadā saņēma Čehijas pasi.