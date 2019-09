Jaunākā informācija par zarnu infekcijas masveida saslimstību Siguldas pusē

Viņa pastāstīja, ka no brīža, kad saņemta informācija par saslimšanas gadījumiem līdz šodienai, 17. septembrim, PVD ir pārbaudījis kopumā 13 Siguldas izglītības iestādes, uzņēmuma "Jelgavas augļi" noliktavu, kā arī "Jelgavas augļi" dārzeņu apstrādes cehu un divus Siguldas mazumtirdzniecības uzņēmumus.

Pēc Meisteres teiktā, laboratoriskajai izmeklēšanai ir nosūtīti 80 nomazgājumi uz Verotoksigēno E.coli (saņemti 58 rezultāti, kas ir negatīvi), 15 produkti uz Verotoksigēno E.coli (saņemti četri rezultāti, kas ir negatīvi). Laboratoriskajai izmeklēšanai nosūtīto 20 nomazgājumu no virsmām higiēnas atbilstības noteikšanai rezultāti vēl nav saņemti, kā arī nav saņemti rezultāti 50 nomazgājumiem dezinfekcijas efektivitātes noteikšanai.

Tāpat konstatēts, ka starp izglītības iestādēm tiek nodrošināta nelegāla pārtikas pārvadāšana, ko veic SIA "Point to Point".

Kopumā līdz šim slimnīcā ar aizdomām par infekciju nonākuši 15 bērni no Siguldas puses. Par septiņiem no viņiem ir saņemti analīžu rezultāti, seši no tiem pozitīvi.