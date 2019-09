Katra trešā sieviete Latvijā reizi mūžā piedzīvo fizisku vai seksuālu vardarbību . Puse no upuriem palīdzību nemeklē. Kā izrauties no vardarbnieka - upura - glābēja trīsstūra un sākt jaunu dzīvi? Sarunā ar portālu "Apollo" skaidro psihoterapeits, seksologs un pārmaiņu treneris Arturs Šulcs.

"Teiciens "ja sit, tad mīl" pārceļojis dzīvē no krievu filmu kultūras. Man ir žēl, ka tiek aplūkota tikai viena veida vardarbība ģimenē, jo vardarbība nekad nav viena, piemēram, tikai pret sievieti. Ja tur [ģimenē] ir vardarbība, tad tā ir visiem. Un vardarbība ir arī pret vīrieti," situāciju skaidro Šulcs.

Viņš norāda, ka tad, ja, piemēram, vardarbības izraisītājs aizies no ģimenes vai sieviete viņu patrieks, vai viņš nonāks cietumā, vardarbība ar to nebeigsies.

Upura - vardarbnieka - glābēja trīsstūris

"Šāda parādība, kad cilvēks paliek vardarbīgās attiecībās un nemeklē palīdzību, aug no tā saucamā upura - vardarbnieka - glābēja trīsstūra. Tas nozīme, ka vardarbība ir sistēma. Ja ir vardarbnieks, noteikti kaut kur ir upuris, kaut kur ir glābējs.

Pārmaiņu treneris skaidro - ja vardarbības situācijā strādā tikai ar vardarbnieku, nosoda viņu, izolē, mēģina koriģēt uzvedību, ar upuri nestrādā neviens. Upuris neatvadās no sava upura statusa un drīz vien sameklē sev citu vardarbnieku.

"Mēs nevaram nevienu par to nosodīt un koncentrēties tikai uz vardarbību. Mums jākoncentrējas uz sistēmu. Tāpēc šo sistēmu ir būtiski saprast," skaidro psihoterapeits.

Kā konstatēt vardarbību, pēc kuras nepaliek zilumi?

"Smagi miesas bojājumi vai nogalināšana parasti policijas hronikās parādās, bet, piemēram, emocionālu vardarbību, konstatēt ir grūti. Tai nav viena veida. Visbiežāk no abām pusēm sākotnēji ir bijusi emocionālā vardarbība, bet tikai tajā brīdī, kad vardarbība kļūst fiziska un konstatējama, to iespējams ieraudzīt ar neapbruņotu aci, tā nonāk redzeslokā un pēdējais vardarbnieks tiek saukts pie atbildības.

Bet pirms tam - emocionālā vardarbība - vispār netiek apzināta. Tā nekur neparādās. To pierādīt ir grūti.

"Protams, tas [emcionāla vardarbība] nav attaisnojums fiziskai vardarbībai. Tomēr, lai to varētu pārtraukt - mazināt ģimenē, sabiedrībā - vardarbība jāskata kompleksi," ir pārliecināts psihoterapeits.

Speciālists tāpat norāda: "Mēs nevaram teikt, ka viens dzimums ir vardarbīgāks par otru, taču, piemēram, sievietēm vairāk ir raksturīgi būt emocionāli vardarbīgām. Tā ir tautā sauktā zāģēšana, indīgu piezīmju izteikšana, lamāšana, apsaukāšana. Vīriešiem savukārt vairāk fiziski - palaiž rokas, iesit, līdz ar to arī vīrieši biežāk tiek saukti pie atbildības".

Kāpēc cilvēki neizbeidz vardarbīgas attiecības?

Ja pašvērtības nav, ir upuris no bērnības - no ģimenes, skolas, uzskata, ka labāku neko nedabūs, neko citu nepazīst, jo visi vīrieši apkārt bija tādi - vardarbīgi. Viņām tā ir norma, kamēr nav izgājušas psihoterapeitisku pārmaiņu procesu, lai atvadītos no šī modeļa," atklāj eksperts.