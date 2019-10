Kad ar algu nepietiek - futbolists tiek sodīts par komandas biedra apzagšanu

Viens no vadošajiem Francijas klubiem "OGC Nice" ir nākuši klajā ar paziņojumu, ka no komandas ir atlaists 18 gadus vecais uzbrucējs Lamine Fadiga-Diabī. Jaunais spēlētājs tika sodīts par pulksteņa zādzību no komandas biedra, ziņo CNN.