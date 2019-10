1994. gada 28. septembrī kapteiņa prāmja "Estonia" kapteiņa sievas Sirjes Pihtas dzīve apgriezās kājām gaisā un tā arī vairs neatgriezās normālās sliedēs. Tajā naktī pirms 25 gadiem Sirje Pihta pamodās no telefona zvana. Neviens nerunāja, taču klausulē bija dzirdami elpas vilcieni. Viņai šķita, ka zvana sieviete.

Prāmis "Estonia" nogrimis. To pēc pāris stundām viņai telefonsarunā pavēstīja Ari Dubins, kurš bija atbildīgs par prāmja izklaides programmu, vēsta "Postimees".

Pēc sarunas ar Dubinu Pihte ieslēdza radio. Viņu nepameta sajūta, ka vīrs ir dzīvs. Desmitos no rīta viņa guva tam apstiprinājumu: radio ziņoja, ka kapteinis Pihts izglābts. Paziņojums par viņa izglābšanu tika atkārtots arī pusdienlaikā.

Viens no viņiem - Avo Pihts.

"Kapteinis - rēgs"

Pāra dēlam Egonam tolaik bija apritējuši 17 gadi. Neskatoties uz to, ka viņa tēvs bija nogrimušajā kuģī, jaunietis todien aizgāja uz skolu, taču mācību diena "Estonia" katastrofas dēļ tika saīsināta.

Vācijas televīzijas rīta ziņās pulksten desmitos parādīja video kadrus, kuros no mikroautobusa iznāk izglābtie cilvēki, satinušies segās.

No busiņa izkāpa Avo Pihts - vismaz sižetu redzējušie bija par to pārliecināti. Pēc stundas tika raidīts tas pats videomateriāls. Savukārt vakara ziņu izlaidumā Pihtu redzēt vairs nevarēja - tobrīd kadrā bija kāda cilvēka plecs, kas aizsedza skatu.

Toreizējais transporta ministrs Andi Meisters, kurš tika nozīmēts par starptautiskās "Estonia" katastrofas izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāju, 1996. gadā atkāpās no amata un pēc gada publicēja grāmatu "Nepabeigtais kuģa žurnāls". Tā kļuva par sensāciju.

Tuvinieku meklējumi

Ap grāmatas iznākšanas laiku izdevumā "Postimees" publicētā intervijā Egons Pihts stāsta, ka par mātes pārdzīvojumiem esot zinājis maz. Par to, ka viņa raksta grāmatu, viņš uzzinājis medijos. Māte un dēls par "Estonia" traģēdiju nerunā.

Neatbildētie jautājumi

"Ko slēpj no manis kā no valdības saimnieka? Mēs katrs esam valdības kungs," uzskata Egons Pihts.

25 fakti par prāmja "Estonia" noslēpumaino katastrofu

1. Pasažieru prāmis "Estonia" nogrima 1994. gada 28. septembrī Baltijas jūrā netālu no Somijas piekrastes vētras laikā - viļņu augstums tajā vakarā bija aptuveni seši metri.

3. Uz kuģa atradās 989 cilvēki, no kuriem bojā gāja 852.

5. Pasažieru vidū bija 24 Latvijas iedzīvotāji, no kuriem bojā gāja 17.

9. No pasažieriem neizdzīvoja 97 procenti sieviešu, kā arī neviens bērns, kurš būtu jaunāks par 12 gadiem.

21. Igaunijas prāmja katastrofas izmeklēšanas komisija nav apstiprinājusi, ka uz prāmja nav atradusies militāra krava, toties tā atklājusi, ka starp Zviedriju un Igauniju 1993. gadā tika noslēgta slepena vienošanās par militārā mantojuma transportēšanu. Vienošanās joprojām ir valsts noslēpums un ar to saistītie dokumenti - slepeni.

22. Zviedrijas Apelācijas tiesa 2006. gadā apstiprināja, ka divas reizes "Estonia" slepeni vedis militāru kravu no Tallinas uz Stokholmu, vienu no tām - tikai nedēļu pirms liktenīgā reisa, līdz ar to traģēdijas naktī uz klāja varēja atrasties nezināma krava, kas varēja būt iemesls traģisko notikumu ķēdei.