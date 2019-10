Austrālijā gailis pārknābj kādas seniores kājas vēnu

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā " Forensic Science, Medicine, and Pathology ", rakstīts, ka gailis 76 gadus vecajai sievietei uzbrucis, kad tā vākusi olas no savas vistu kūts Austrālijas provincē.

Autopsijā eksperti koncentrējās uz kreisās kājas apakšdaļu, kas bija klāta ar sarecējušām asinīm. Viņi atklāja divus sīkus, bet dziļus ievainojumus, no kuriem viens bija virs varikozās vēnas. Sievietes nāves cēlonis bija noasiņošana.

"Šis gadījums demonstrē to, ka pat relatīvi mazi mājdzīvnieki var radīt letālus ievainojumus cilvēkiem, kuri sirgst ar kādām asinsvadu problēmām," rakstīts pētījumā.

Austrālijas medijam "ABC" pētījuma autors Rodžers Baiards teica, ka šis incidents atgādina mums to, cik ievainojama un trausla ir to sirmgalvju dzīvība, kuri cieš no, piemēram, varikozām vēnām.