Tallinā mašīna iebrauc mājās sienā, vadītājs bēg no notikuma vietas

No rīta plkst. 6.45 avārijas dienests saņēmis zvanu par kādu autovadītāju, kas nav varējis novaldīt auto un ietriecies mājas sienā. Notikuma brīdī mājās atradušies divi mazi bērni, no kuriem viens cietis. Astonus gadus vecais bērns ticis aizvests uz slimnīcu, lai veiktu tālākus izmeklējumus un sniegtu palīdzību. Kristjans Luks, Policijas sabiedrisko attiecību daļas vadītājs skaidro, ka bērns nebija cietis un drīz vien izlaists no slimnīcas.