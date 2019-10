Īpašumu shēmotājs aukstasinīgi cenšas saimniekus izspiest no mājām

Iepriekš tika vēstīts par Arni Kursīti, kurš var palikt bez dzimtai desmitiem gadu piederējuša īpašuma, ko viņam cenšas atņemt ātro kredītu miljonāri , izmantojot likumu par kopīpašuma dalīšanu. Šis likums ir kļuvis par ienesīgu biznesu ciniskiem juristiem un uzņēmējiem. Tie par mazu naudu izsolēs nopērk domājamās daļas īpašumos un tad no pārējiem kopīpašniekiem jau pieprasa daudzkārt lielākas summas vai tos no mājām izspiež. Šādā situācijā nonākusi Sūnu ģimene Bieriņos.

Ingrīdas Sūnas ģimene Bieriņos Codes ielā dzīvo jau no pagājušā gadsimta 50. gadiem, kad īpašumu nopirka viņas vectēvs. Toreiz te līdz Mārupītei bija pļavas, ganījās lopi un apkārtnē bija vien dažas mājas. Nu jau vairākas desmitgades Bieriņi ir iecienīts privātmāju rajons.

Ingrīdai Sūnai pieder puse no mājas un zemes. Te dzīvo gan viņas mamma, gan bērni un mazbērni. Otru pusi mantoja divi viņas brālēni. Savu mājas pusi Ingrīda uztur kārtībā, ir izremontējusi un pārbūvējusi. Brālēni par savu īpašuma daļu nav rūpējušies, māja ir nolaista un nav apdzīvojama.

Viens no brālēniem ir aizbraucis no Latvijas un radiem nav sasniedzams. Tāpēc līdz šim nav bijis iespējams māju sadalīt divos atsevišķos īpašumos, jo tur nepieciešama visu īpašnieku piekrišana. Pazudušais radinieks arī nemaksāja nodokļus, tāpēc viņa ceturtā daļa mājas nonāca izsolē. Sākuma cena bija divi tūkstoši eiro. Ģimene vienojusies, ka izsolē piedalīsies otrs brālēns.

Akciju sabiedrība "Mājokļu aģentūra" ceturto daļu no mājas nosolīja par pieciem tūkstošiem eiro. Uzņēmumu neinteresē iegūtais īpašums. Divu gadu laikā firmas pārstāvji neko nav darījuši īpašuma sakopšanai. Darījuma mērķis bija cits.

Akciju sabiedrība "Mājokļu aģentūra" ir viens no daudzu uzņēmumu shēmas, kurus izveidojis, pārstāvējis vai vadījis advokāts Normunds Šlitke. Firma reģistrēta viņa advokātu birojā.

Šlitke nelāgu slavu ir ieguvis kā aktīvākais un cietsirdīgākais to zemes īpašumu pārstāvis, kas no daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem pieprasa nesamērīgu maksu par piespiedu nomu. Viņš neslēpj, ka domājamo daļu pirkšana kopīpašumos ir viens no viņa biznesa virzieniem.