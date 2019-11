Raidījums: Izmeklēšana par "Swedbank" darījumiem Latvijā notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros

Iesniegumā minēti daudzi pārskaitījumi no "Danske bank" filiāles Igaunijā un "Ukio" bankas Lietuvā uz Latvijas "Swedbank" kontiem. Pamatā naudas saņēmēji bijuši Latvijā reģistrētas kompānijas - arī reāli strādājoši uzņēmumi, bet sarakstā trāpījies pa kādam ofšoram, vēstīts raidījumā.

Runa ir par pārskaitījumiem no "Danske bank" uz Latvijas "Swedbank" 2,7 miljonu ASV dolāru apmērā, no "Ukio" bankas - 37,7 miljonu dolāru apmērā. No tiem lielākā summa - 23 miljoni dolāru - tikusi pārskaitīta tagad jau likvidētai britu kompānijai "Arts Trade LLP", kurai neesot bijuši uzrādīti finanšu līdzekļi.