Medijs: "Mavericks" neprot pareizi izmantot Porziņģi

Karjeras gaitā Porziņģis visaugstāko efektivitāti ir demonstrējis tad, kad viņš spēlē tiek iesaistīts jau no paša tās sākuma. Ņujorkā Porziņģim apkārt nebija daudz augsta līmeņa spēlētāju, līdz ar to bumba jau no spēles sākuma gāja caur latviešu spēlētāju, kas viņam ļāva ieiet ritmā.