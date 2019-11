Mūžībā aizgājusi Latvijā vecākā spēlējošā aktrise Ruta Birgere

VDT mājaslapā Birgere raksturota kā "smalka, sievišķīga māksliniece, kas saviem jaunības laika tēliem piešķīra lirisku smeldzi un apvaldītu temperamentu, bet pēdējo gadu lomās burtiski kūsā no enerģijas, asprātības un viegluma, kāds raksturīgs tiem, kas zina ko vairāk gan dzīvē, gan mākslā".

Kā vēstīts Valmieras drāmas teātra mājaslapā, aktrise bijusi malka, sievišķīga māksliniece, kas saviem jaunības laika tēliem piešķīra lirisku smeldzi un apvaldītu temperamentu, bet pēdējo gadu lomās burtiski kūsā no enerģijas, asprātības un viegluma, kāds raksturīgs tiem, kas zina ko vairāk gan dzīvē, gan mākslā.

Birgere tiek mīlēta ne tikai savas intelektuāli aristokrātiskās izcelsmes dēļ, jo tēvs viņai rakstnieks Jēkabs Birgers, bet māsa Ieva Lase kļuva par lielisku franču valodas tulkotāju, vienu no franču grupas dalībniecēm, - viņa ir no tiem darba rūķiem, kas vismazāko uzdevumu izpilda ar vislielāko pienākuma sajūtu un uzmanību. Kā Rogožina Mātes lomā, kur viņai atveltīts gandrīz vai tikai gājiens pār skatuves tiltu ar svecīti rokās, vai izrādē "No saldenās pudeles", kur Felikss Deičs tieši viņai sacerēja Vecmāmiņu, kas ir Mazbērzu sētas klusējošais labais gariņš.