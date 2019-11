Zodiaka pārstāvji, kuri burtiski pievelk naudu

Vērši

Vērša zīmes pārstāvji ļoti augstu vērtē visu skaisto, tādēļ mīl dzīvot greznībā un dara visu, lai spētu to atļauties. Neskatoties uz to, zem šī zvaigznāja dzimušie nav izšķērdīgi - viņi pirms maka atvēršanas divreiz pārliecinās par to, vai dotās lietas viņiem patiesi ir vēlamas un vajadzīgas.