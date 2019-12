ASV māte apsūdzēta savu bērnu pakāršanā mājas pagrabā

Policijai tika paziņots par bērnu pakāršanos 23. septembrī, kad Snaidere viņiem piezvanīja ap plkst. 16.30 un sacīja, ka atradusi divus no saviem bērniem pagrabā, pakārušos pie sijas.

Snaidere policijai sacīja, ka 22. septembrī viņa ir pasūtījusi kabeli sava suņa pavadiņai un viņa to bija paņēmusi no lielveikala uz mājām uz pāris stundām izmēģināt, pirms viņas bērni to bija atraduši un pakārušies.