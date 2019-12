Video ⟩ Magone cenšas atbrīvoties no postažas mājās un strīdas ar vīru

Kā liecina ieskats šī vakara “STV Pirmā!” realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” sērijā, visai drudžaini notikumi gaidāmi Magones Šutovienes sētā, kur norosināsies spraigi pārvākšanās darbi. Izrādās, kopš atgriešanās no ārzemēm, ģimene uzkrājusi ļoti daudz mantu, tāpēc arī kravāšanās process būs krietni sarežģītāks kā Magone cerējusi. Visas iedzīves sapakošanai būs nepieciešamas trīs, līdz malām piekrāmētas, kravas mašīnas, jo līdzi tiek ņemts it viss – sākot no mēbelēm, līdz pat dārza veltēm – kartupeļiem un kāpostiem.