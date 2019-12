Kautiņš futbolā un cietumsods par narkotiku uzglabāšanu. Kā līdz virsotnei nokļuva UFC uzlecošā zvaigzne Rozenstraks

An older picture with some belts of my kickboxing career. Achieve greatness! (google how to) Save the date: NOV 2 #UFC244 @noahsark @topnotchnl @telesur_suriname @ufc #ufc #heavyweight #mma #mmatraining #ufcfighter #ufcfightnight #jairzinhorozenstruik #bigiboy #paramaribo #suriname #training #workout #muaythai #kickboxing #athlete #sports #ufc242 #ufc243 #ufcgym #knockout #blue

A post shared by Jairzinho BIGI BOY Rozenstruik (@jairzinho.rozenstruik) on Sep 29, 2019 at 5:47pm PDT