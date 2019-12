ASV soda lietuvieti, kurš ar Latvijā reģistrētu firmu, izkrāpis prāvas naudas summas no "Google" un "Facebook"

Tāpat Rimašauskam noteikts divu gadu pārbaudes laiks, tiks konfiscēti 49,7 miljoni ASV dolāru un viņam būs jāmaksā kompensācija cietušajiem 26,5 miljonu ASV dolāru apmērā.

"Rimašausks izstrādāja nekaunīgu shēmu, lai ASV kompānijām izkrāptu vairāk nekā 120 miljonus ASV dolāru un tad šos līdzekļus ieplūdinātu bankas kontos visā pasaulē. Rimašausks šo (..) zādzību veica no otras pasaules malas, bet cietumsods viņam piespriests tieši šeit, Manhetenas federālajā tiesā," paziņoja prokurors Džefrijs Bermans.

Martā tiesā Rimašausks atzina savu vainu izvirzītajās apsūdzībās.

"Facebook" un "Google" pārstāvji šogad laikrakstam "The New York Times" sacīja, ka kompānijas ir atguvušas lielāko daļu zaudētās naudas un izmeklēšanas gaitā sadarbojas ar tiesībsargājošajām institūcijām.

Rimašauskam izvirzītajā apsūdzībā bija norādīts, ka viņš Latvijā reģistrējis kompāniju, kam bija tāds pats nosaukums kā Āzijā pazīstamam elektronikas preču ražotājam, un šīs Latvijā reģistrētās kompānijas vārdā atvēris vairākus banku kontus. Tobrīd "rus.lsm.lv" Uzņēmumu reģistrā ar "Crediweb.lv" palīdzību bija noskaidrojis, ka lietuvietis Latvijā kontrolējis kompāniju SIA "Quanta Computer Inc", kuras juridiskā adrese bija Daugavpilī.

Naudu viņš izkrāpis ar tā dēvētās pikšķerēšanas (fišinga) shēmas palīdzību, sūtīdams ASV kompānijām elektroniskā pasta vēstules, kurās uzdevies par Taivānā reģistrētas kompānijas darbinieku.

Īstā "Quanta Computer Inc", kas bāzēta Taivānā, saskaņā ar tās mājaslapā pieejamo informāciju ir liels tehnoloģiju uzņēmums, kas ražo detaļas klēpjdatoriem. "Google" un "Facebook" regulāri iepirkušas no īstās "Quanta Computer Inc" gan pakalpojumus, gan preces.

Rimašausks abām amerikāņu kompānijām sūtījis e-pasta vēstules, kurās uzdevies par Taivānā bāzētās kompānijas darbinieku vai aģentu. Šajās vēstulēs, kas sūtītas no viltotām, taču ticamām adresēm, doti norādījumi par īstās "Quanta Computer Inc" piegādēm veikt apmaksu uz Latvijā reģistrētās "Quanta Computer Inc" kontiem Latvijas un Kipras bankās.

Lai skaidrotu lielo resursu pieplūdumu, bankām uzrādīti viltoti rēķini, līgumi un vēstules ar viltotiem zīmogiem un ASV kompāniju darbinieku parakstiem. Nauda no Latvijā reģistrētās "Quanta Computer Inc" kontiem uzreiz pārskaitīta uz citiem kontiem Latvijā, Kiprā, Slovākijā, Lietuvā, Ungārijā un Honkongā, kas nebija saistīti ar Latvijā reģistrēto "Quanta Computer Inc".

Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" iepriekš ziņoja, ka "Google" 2013.gada oktobrī trīs maksājumos pārskaitīja 23 miljonus dolāru Rimašauskam piederošam Latvijas uzņēmumam "Quanta Computer Inc". Uzņēmumam konts bija atvērts "SEB bankā", bet daļa naudas pēc tam esot ceļojusi tālāk. Raidījumam esot zināms par pārskaitījumiem uz "Baltic International Bank" un "ABLV Bank".

Savukārt "Facebook" gandrīz 100 miljonus pārskaitīja uz Nīderlandē reģistrētās firmas "Moonbigtwo" kontu Kipras bankā "Eurobank". No Kipras nauda plūda tālāk uz citām valstīm, visvairāk uz "Danske Bank" filiāli Igaunijā - 8,9 miljoni dolāru. Latvijā nauda nonāca četrās bankās: 2,5 miljoni dolāru "ABLV Bank", 980 000 "Baltikums Bank" (šobrīd "BlueOrangre Bank"), 320 000 "Meridian Trade Bank", 338 000 dolāru "Rietumu bankā".

Dolāru transakcijas no Kipras uz daudzām valstīm nodrošināja "Deutsche Bank" no Ņujorkas. Pēc "Deutsche Bank" informācijas, kas nonākusi "de facto" rīcībā, no "Facebook" izkrāptajiem līdzekļiem Latviju sasniedza aptuveni četri miljoni dolāru. Tomēr arests tika noteikts vairāk nekā vienam miljonam. Iespējams, tādēļ, ka atsevišķas ārzonu kompānijas naudu labprātīgi atdevušas.

Lietuvas tiesībsargājošās iestādes pēc ASV lūguma Rimašausku aizturēja 2017.gada martā un vēlāk izdeva Savienotajām Valstīm. Visu šo laiku viņš atradies apcietinājumā.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Quanta Computer Inc" reģistrēta 2013.gada 5.augustā, bet 2019.gada 11.jūlijā ar Uzņēmumu reģistra lēmumu likvidēta. Rimašausks bija attiecīgās kompānijas vienīgais īpašnieks no 2013.gada 26.augusta līdz 2016.gada 28.janvārim.