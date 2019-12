Četrgadīga brazīliešu meitenīte ar savām pārvērtībām iekaro internetu

Duda Claire #tb @mollyringwald Quem já assistiu? Clássico da Sessão da Tarde. Filme: Clube dos Cinco (1985) Título original: The Breakfast Club Cinco adolescentes do ensino médio cometem pequenos delitos na escola e, como punição, têm que passar o sábado no colégio e escrever uma redação contando o que pensam de si mesmos. O grupo reúne jovens com perfis completamente diferentes: o popular, a patricinha, a esquisita, o nerd e o rebelde. No decorrer do dia, eles passam a se conhecer melhor e a aceitar suas diferenças, compartilhando seus maiores segredos. #fantastico #fantástico

