Kā Krievijas slavenības sagaidīja Veco Jauno gadu

Krievijā joprojām aktuāla ir tendence svinēt Veco Jauno gadu, kas iestājas pusnaktī no 13. uz 14. janvāri. Vecais Jaunais gads ir vēsturisks fenomens, kas izveidojies laika skaitīšanas maiņas rezultātā. Apskati, kā šos svētkus aizvadījušas Krievijas šovbiznesa zvaigznes!
Мы поздравляем вас с уже точно наступившим Новым Годом! Желаю вам поддержки и понимания. Чтобы вторая половина не ругалась, что вы постоянно в телефоне 😂 А половине терпения и прощения. Я знаю, что настоящие здоровые отношения - это когда в паре два человека развиваются и помогают расти друг другу. Когда умеют промолчать и поддержать. Когда ты ставишь его выше себя и понимаешь, что ты уже очень высоко, так как он держит тебя на руках! Верьте в любовь, не слушайте дураков, не умеющих чувствовать и любите ❤️ С Новым Годом ❤️
Поздравляю вас со Старым Новым Годом, друзья!✨❤️ Желаю вам в эту радостную ночь дозагадать то, что вам нужно✨, но о чем вы не подумали, разливая шампанское 🥂 под первый бой курантов.😉 И, конечно, уже начать реализовать то, что все-таки успели заказать Деду Морозу!🎅🏻😍 Я же в 2020 году постараюсь только радовать вас интересными историями, классными песнями и видео.🎶🎵🎥 Ну и, конечно, отличными подарками.🎁😋 Ваша Снегурочка Анна Калашникова!😘😘 _____________ Happy new year!🥰 #старыйновыйгод #сновымгодом #состарымновымгодом #happynewyear #moscow #москва #россия #russia #поздравление #годкрысы
Дорогие друзья❤️ Поздравляю вас со Старым Новым годом, а пожелать хочу оставить все неприятное в прошлом, чтобы в новом году невероятно повезло, чтобы было много счастья и удачи, оставалась сила духа и крепкая любовь. Желаю встретить с улыбкой и счастьем в душе этот год, идти по зову сердца и достигать всех целей, искренне любить и радоваться жизни❤️ Ваша Любовь Успенская❤️ ⠀ #старыйновыйгод #успенская #happy #newyear #праздник #топ