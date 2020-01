Bāliņš pēc Kivlenieka debijas NHL: Viņš apzinās savus mērķus

Kivlenieks vārtos aizvadīja visu spēli un tika galā ar 31 no 32 pretinieku metieniem, atvairīdams 96,9% raidījumu.

"Kā reiz vakar ar vēl vienu treneri, kurš reiz trenēja Matīsu runājām, ka būtu labi, ja viņam tiktu dota iespēja. Tāpat cerējām, ka saņemot iespēju, viņš aizvadīs labu spēli," teica viens no Kivlenieka ilggadējiem treneriem Bāliņš. "Spēli vēl gan neredzēju, bet vakarā mājās to noskatīšos."

"Patiesībā jau tikai tagad liekas, ka viss viņam ir izdevies, bet sākumā nemaz nebija tik viegli, jo viņš tika mētāts no viena gala uz otru."

"Šajās līgās daudz kas ir atkarīgs no rakstura. Ne visi var izturēt to, kas tur notiek. Matīsam pirmajos gados bija nedaudz jāpamaina domāšana, bet kopumā to laiku viņš izturēja. Tagad jau lēnām viņam viss sāk izdoties," norādīja Bāliņš.