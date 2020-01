Porziņģim vēl ir kur augt. Cik šosezon saņem desmit pelnošākie spēlētāji NBA?

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāji mūsdienās ir vieni no pelnošākajiem sportistiem pasaulē. Liela daļa no šiem sportistiem par nospēlētu sezonu saņem vairāk nekā desmit miljonus ASV dolāru, bet kuri no NBA basketbolistiem ir paši pelnošākie un, kādas ir summas, ko viņi saņem?