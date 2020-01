"Rīgas" hokejisti atkārtoti apspēlē Čerepovecas komandu

Jau pēc spēlētām trim minūtēm un 17 sekundēm rezultāts bija 2:0 mājinieku labā. Pēc spēlētām 68 sekundēm Antons Siņegubovs pēc Jāņa Švanenberga piespēles no vārtu priekšas rezultātu atklāja, bet 2:0 pēc Švanenberga un Ernesta Ošenieka piespēlēm no kreisā iemetiena apļa guva Bulats Gaļimovs. Desmitās minūtes sākumā Germans Gračovs vienus vārtus atguva, pielabodams Alekseja Kapustina metienu pa gaisu no borta. 17.minūtē no zonas vidus pēc Siņegubova un Arvila Bergmaņa piespēlēm izcēlās Kristaps Skrastiņš - 3:1.