Valsts policija aizturējusi somiņu zagli, kas terorizējis Mežciema un Juglas iedzīvotājas

Pagājušajā piektdienā, 24. janvārī ap pulksten 15 VP Rīgas Teikas iecirknis saņēma zvanu, ka Mežciemā kādai sievietei nozagta somiņa. Policisti, ierodoties notikuma vietā, noskaidroja, ka sievietei no mugurpuses pieskrējis kāds nezināms vīrietis, izrāvis no rokām somiņu un aizskrējis no notikuma vietas.