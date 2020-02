Ļaudis sociālajos tīklos "cepas" par Samantas Tīnas uzvaru "Supernovā"

"Supernova 2020" finālā piedalījās arī Katrīna Dimanta ar dziesmu "Heart Beats", grupa "Bad Habits" ar "Sail With You", ANNNA ar "Polyester", DRIKSNA ar "Stay", Miks Dukurs ar "I’m Falling For You", Edgars Kreilis ar "Tridymite", Katrīna Bindere ar "I Will Break Your Heart" un Seleste ar "Like Me". Uzvarētāju noteica tikai skatītāju balsojums – klātesošā žūrija savu viedokli par priekšnesumiem izteica, taču nebalsoja. Skatītāji varēja balsot, veicot zvanu, nosūtot īsziņu, kā arī tiešsaistē konkursa mājas lapā. Tehnisku iemeslu dēļ tika izmainīta balsošanas kārtība mājas lapā – jaunajā balsošanas nolikumā bija paredzēts, ka par vienu dalībnieku no vienas IP adreses varēs balsot 5 reizes, taču tehnisku iemeslu dēļ jaunā sistēma nestrādāja un balsošana noritēja pēc iepriekšējo gadu prakses, izmantojot LTV izstrādāto sistēmu, kas sevi veiksmīgi bija pierādījusi iepriekšējos gados. Proti, skatītāji par vienu dalībnieku no viena sociālo tīklu profila (Draugiem.lv, Twitter, Facebook) varēja balsot 1 reizi.