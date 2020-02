Sedokova ar pikantu kadru paziņo par būtiskām izmaiņām diētā un aicina tievēt arī citus

Сейчас или никогда. И вы нужны мне. Худеем вместе к майским? Но для начала должна признаться. Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после. Я сдала анализ на пищевую совместимость ( он точно называется по другому, если интересно напишу ). Итак, есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию и я поправляюсь. Итак, мой вердикт- мне категорический нельзя яйца 🥚 и молочные продукты 😖. Я, человек обожающий все, что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты. По поводу яиц я изначально обрадовалась. Думаю - да, пусть , что я без яичницы не переживу, но яйца содержаться везде !!! От лапши до круассанов. Итак, я отказываюсь от молочки и яиц на неделю. И от алко тоже. Начнём с малого. Предлагаю тебе со мной! Только нам нужно: 1. Придумать хештег 🤔 Жду преложения в комментах. 2. Понять, как разыграть мой приз - Абонемент в один из лучших СпортКлубов вашего города на месяц победительнице 🤔 Как будем выбирать, пишите в комментах. Каждый день я буду публиковать полезные рецепты и много таких же полезных знаний. Итак, кто со мной за совершенным для себя телом? Ставьте ❤️ и отвечает на вопросы 👇🏼

