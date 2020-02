Jūtūbere Alise Mičule turpina kārdināt fanus ar attēliem, kuros redzama kaila

My boobs almost got depression because of lack of sunlight. I finally took them out for a walk today. They’re feeling much better. Es gribētu dzīvot laukos, kur pāris km rādiusā nav kaimiņi, lai es varu sēdēt pļavā plika un ēst ogas ar oatly pienu. Man šķiet, ka cilvēki līdz galam nenovērtē kā tas ir - dot ķermenim pilnīgu brīvību, ļaut ādai elpot, būt tuvāk dabai. Es varbūt izklausos pēc kaut kāda hipija, bet man tā ir laimes un brīvības sajūta... <3 #summertime #inlovewithlife #happykid

