E-veselības sistēmas klupšanas akmeņi - resursu trūkums, uzturēšana un administrēšana

Pirmie plāni par e-veselību tapa iepriekšējās desmitgades vidū. Pēc krīzes laikā paņemtās pauzes sākās iepirkumi. Vienā no auditiem secināts, ka dažādi izpildītāji līdzīgus uzdevumus veikuši par samaksu, kas atšķīrusies pat piecas reizes (15 265 eiro un 3141 eiro). Pirmajā kārtā tika pieļautas kļūdas, kas tālāk atsaucās arī uz visa projekta attīstīšanu. Piemēram – nevis radīts sākotnējs risinājums, kas tiktu vēlāk secīgi papildināts. Bet gan izsludināti vairāki paralēli iepirkumi, un katrs izstrādātājs gājis savu ceļu.

Tā veidojusi lielāko daļu no e-veselības izmaksām (~10 miljoni eiro), un to izstrādātāja – "Lattelecom" (tagad TET) meitas uzņēmums "Lattelecom Technology" (tagad T2T). Viņu pārstāvis norāda, ka uzņēmums jau pirms aptuveni diviem gadiem pabeidzis un nodevis pēc pasūtītāja prasībām izstrādātās informācijas tehnoloģiju daļas, par kurām bija atbildīgs. Un kopš tā laika nav bijis iesaistīts sistēmu apkalpošanā vai uzturēšanā.

Tā kā tas lēmums tika pieņemts pirms nedēļas, un tas nācās smagi - patiešām, samērot to iespēju strādāt vecajā pieejā vai izšķirties par jaunu risinājumu, tur bija ko darīt, bet šobrīd mēs intensīvi strādājam arī ar nozari un lietotājiem. Plāns būtu tuvāko mēnešu laikā izvētīt to, kas mums būtu patiešām nepieciešams, nodefinēt to minimālo nepieciešamību, līmeni nākamajai e-veselībai, saukt kopā nozari, tad atsevišķi izrunāties ar ārstiem, farmaceitiem, pacientiem un visiem, kas lieto šo sistēmu, un trešais sarunu raunds tad ir gala patērētāji kopā ar izstrādātājiem, un tad jau mēs varam ļoti apzināti ļoti mērķtiecīgi strādāt pie iepirkuma definēšanas.