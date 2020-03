Ķīnas zondes pašgājējs veicis vēsturisku ieskatu Mēness pazemē

Kosmosa zonde Mēness tālajā pusē nolaidās 2019. gada 2. janvārī - 186 kilometrus no Fon Karmana krātera, kļūstot par pirmo zondi vēsturē, kas piedzīvojusi veiksmīgu nosēšanos mistērijām apvītajā Mēness tālajā pusē.

Pētnieki izšķīra trīs atsevišķus slāņus – augšējo slāni, kas sniedzas 12 metru dziļumā un sastāv no samērā vienmērīgas mēness "augsnes" un pa kādam retam, bet lielam akmenim. otrs slānis sākas 12 metru dziļumā un beidzas aptuveni 24 metru dziļumā. Tas sastāv no rupjākas un graudainākas zemes, kā arī lielākiem iežiem. Savukārt pēdējais slānis sniedzas vēl 40 metrus dziļāk un sastāv no smalka graudaina materiāla un akmeņiem. Dziļāk zondes radars nespēja "ieskatīties".